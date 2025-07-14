شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والمحاسب وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة بنها، انطلاق مبادرة

"إجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية" والتي تم تدشينها اليوم خلال حفل الافتتاح المنفذ بمركز التنمية الشبابية بمدينة بنها، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، احمد يحي مدير إدارة شباب بنها، محمود شعبان معاون المدير العام والمشرف على المبادرة، محمد مرسي أبو العباس المدير التنفيذى لمركز التنمية الشبابية بمدينة بنها.

انطلاق مبادرة “إجازتك عندنا” بمراكز شباب القليوبية

وتأتى المبادرة بهدف تكثيف الأنشطة والبرامج المقدمة لتنمية مهارات النشء والشباب على مستوى المحافظة خلال الإجازة الصيفية من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة لمختلف المراحل السنية، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية .

وفى كلمته، أكد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهميه المبادرة التى تأتى تأكيدا للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيقا لأهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور اشرف صبحي لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية غير مقتصره على ممارسه الأنشطة الرياضية فقط بل تمتد لبناء وتكوين الشخصية المتكاملة الجوانب فى إطار رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأضاف الفرماوى، أن مبادرة "إجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية" تستهدف مشاركة 50 الف مستفيد وتتضمن تعليم مبادئ اللغة الإنجليزية والخط العربي والرسم الفني وتنفيذ أنشطة رياضية متنوعة للفتيان والفتيات للمرحلة السنية من 6 الى18 سنة بالإضافة لأنشطة رياضية لكبار السن، وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافه ممارسه الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب ووصول الخدمات التي تقدمها الدولة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.



يذكر أن مبادرة إجازتك عندنا بمراكز شباب القليوبية سيتم تنفيذها بعدد 100 مركز شباب على مستوى المحافظة، ويستمر تنفيذها يوميا على مدار شهرين خلال الإجازة الصيفية فى الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 15 سبتمبر القادم وتقدم الأنشطة والفعاليات مجانا للمشاركين.

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