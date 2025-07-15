الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي، فيتو
ads

اعتمد اليوم  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات، التي أُجريت لمدة ١٥ يومًا بمحافظات: الغربية والإسكندرية وأسيوط وقنا وأسوان؛ وشارك فيها حوالي ٨٠٠ دارس، حيث تم تقييمهم في عدة مجالات تشمل خط النسخ والثلث والرقعة والزخرفة، بالإضافة إلى تنفيذ( مشاريع  تخرج )في كل  خط من الخطوط السالفة حيث يحصل الدارس على  درجة في  المشروع   ودرجة في الامتحان التحريري.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات رواق الخط العربي والزخرفة بالمحافظات


أُقيمت الاختبارات في أجواء مناسبة، حيث تم تجهيز القاعات بشكل يضمن راحة الدارسين ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم، وقد أظهرت النتائج تميزًا ملحوظًا في أداء المشاركين، مما عكس مستوى التعليم والتدريب العالي الذي تم تقديمه في التجربة الرائدة برواق الخط العربي والزخرفة.

وفي تعليق له، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية: "إن النجاح في هذه الاختبارات هو خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث العربي والإسلامي، ويعكس الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف في تعزيز هذا الفن العريق".

وأشار الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن "الاختبارات تمت بسلاسة ويسر ونحن فخورون بمستوى الإبداع الذي أظهره المشاركون، وندعو الجميع بالاهتمام بالخط العربي للحفاظ على الموروث الإسلامي".
 

وأضاف: "إن اعتماد نتيجة هذه الاختبارات يُعتبر إنجازًا مهمًا ليس فقط للدارسين ولكن أيضًا للأزهر الشريف الذي يسعى دائمًا لتطوير وتعزيز الفنون الإسلامية، ومع استمرار مثل هذه المبادرات، سيكون هناك تحولًا كبيرًا في المشهد الثقافي والفني في العالم الإسلامي.

اهتمام الأزهر الشريف بدعم وتعليم فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية


كما توجه الدارسون بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإتاحة الفرصة للالتحاق بالرواق الأزهري، مما يعكس اهتمام الأزهر الشريف بدعم وتعليم فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وقد أكد المشاركون في الاختبارات على أهمية هذه الفرصة، التي تساهم في نشر الثقافة والفن الإسلامي في المجتمعات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر رواق الخط العربي والزخرفة رواق الخط العربي محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر الأروقة الأزهرية

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة

مسرحيات وأنشطة تفاعلية للأطفال في جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

اليوم، بدء تقديم طلبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد التمريض نظام الـ 5 سنوات بجامعة الأزهر

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

محمد العرابى: مهمة علاج مبارك بألمانيا كانت الأصعب وهذا ما قاله الطبيب

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

شباب وعواجيز!

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية