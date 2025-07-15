أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف الطَّالبة الجزائرية رحمة عياط في مدينة هانوفر الألمانية، الذي نفذه إرهابي يميني ألماني.

الأزهر يُدينُ جريمة هانوفر الإرهابيَّة.. ويشدِّد على ضرورة التَّصدي للإرهاب الأبيض

ويشدد الأزهر على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقوميَّة البيضاء الجديدة، التي تشكل تهديدًا متصاعدًا للمسلمين واللاجئين في أوروبا، مع وضع تشريعات قانونيَّة رادعة لهذه الممارسات الإرهابيَّة.

"عمل إرهابي بغيض".. الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية في ألمانيا

والأزهر إذ يدين هذا العمل الإرهابي البغيض، فإنه يتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة رحمة عياط، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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