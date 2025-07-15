الدروز طائفة دينية تشهد نزاعا مع حكومة الشرع.. حكمت الهجري قاد نشأتها بوتيرة مختلفة قبل وبعد حكم الأسد.. تربطهم علاقات قوية بالكيان الصهيوني.. وهذا تأثيرهم على المشهد السياسي بسوريا

أزمة جديدة اشتعلت في سوريا اليومين الماضيين بين الدورز والجيش السوري، وسط تدخل إسرائيلي للدفاع عن الدروز وحمايتهم.

حيث تقدمت القوات الحكومية السورية نحو مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية إثر معارك أوقعت نحو مائة قتيل، في حين أرسلت إسرائيل تحذيرا واضحا للنظام السوري من استهداف الدروز عبر قصفها دبابات تابعة له.

مهاجمة قوات النظام السوري المنتشرة حديثًا في السويداء

وفي خطوة تصعيدية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس تعليمات للجيش بمهاجمة قوات النظام السوري المنتشرة حديثًا في السويداء، متهمين النظام بالتخطيط لاستهداف السكان الدروز في المدينة.

وعلي الرغم إعلان وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، وقفًا تامًا لإطلاق النار فى المدينة التى شهدت اشتباكات دامية، أودت بحياة العشرات خلال اليومين الماضيين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى استهداف آليات عسكرية للجيش السورى في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية.

وحول الأزمة الدائرة بين الجيش السوري والدروز في سوريا والتدخل الإسرائيلي دعونا نتعرف علي الدروز وعلاقتهم بإسرائيل وسبب نشأتهم.

الدروز في سوريا

يعد الدروز في سوريا جزء من طائفة التوحيد الدرزية، وهي طائفة دينية عربية ذات معتقدات باطنية، ويشكلون نسبة كبيرة من سكان محافظة السويداء.

تعداد الدروز في سوريا

يُقدر عدد الدروز في سوريا بنحو 700,000 إلى 800,000 نسمة، أي ما يعادل 3.2% من السكان، ويتمركزون في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها.



علاقتهم بالحكومة السورية

في ظل الحرب الأهلية السورية، اتخذ بعض الدروز مواقف معارضة للحكومة، بينما أكد آخرون ولاءهم لها، خاصة في منطقة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من أن الدروز في سوريا لا يشكلون جزءًا من إسرائيل، إلا أن هناك روابط قوية بين الدروز في سوريا وإسرائيل، خاصة من الناحية الدينية والثقافية.

علاقة دروز سوريا بدروز إسرائيل وسبب حمايتها لهم

ويرجع اهتمام إسرائيل بهم إلى وجود علاقات قوية بين دروز سوريا ودروز إسرائيل، بالإضافة إلى الرغبة في حماية هذه الطائفة في ظل الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا.

ولدى إسرائيل علاقات تاريخية ودينية قوية مع الدروز، حيث يعيش في إسرائيل عدد كبير من الدروز الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا من نفس الطائفة.



وبسبب هذه الروابط، تعهدت إسرائيل بحماية الدروز في سوريا، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا والاشتباكات التي شهدتها مناطقهم.



قد يكون هناك أيضًا اهتمام استراتيجي من قبل إسرائيل بالدروز في سوريا، حيث أن وجودهم في مناطق قريبة من الحدود يمكن أن يكون له تأثير على الاستقرار الإقليمي.



لكن مع التغيرات الأخيرة في سوريا، تخشى إسرائيل من أن تؤثر هذه التغيرات على وضع الدروز في سوريا، وتسعى لضمان حمايتهم وسلامتهم.



دور حكمت الهجري في نشأة الدروز

حكمت الهجري هو الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في سوريا، وهو شخصية دينية واجتماعية بارزة في محافظة السويداء.

لعب الهجري دورًا مهمًّا في توجيه الدروز دينيًا واجتماعيًا، خاصة في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والغربي للسويداء، منذ أن تولي منصبه الديني بعد وفاة أخيه عام 2012.



يعتبر الهجري مرجعية دينية واجتماعية للدروز، ويقدم لهم النصح والإرشاد في الأمور الدينية والاجتماعية.



كما أنه يتولى دور القيادة الروحية للطائفة، ويسعى لتوحيد صفوف الدروز وتعزيز تماسكهم.

وبشأن الأحداث الحالية في السويداء، فإنها تتأثر بمواقف الهجري وتوجهاته.

التعامل مع السلطة

فعلى الرغم من أنه كان مؤيدًا للنظام السوري في البداية، إلا أنه غير موقفه بعد تعرضه للإهانة من ضابط في الجيش، ثم تباينت مواقفه من الإدارة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.



وكان أثار الهجري جدلًا واسعًا بسبب مواقفه وتصريحاته التي وُصفت بأنها تحد للرئيس السوري، فتحت حكم الرئيس السابق، بشار الأسد، حافظ كثير من الدروز على ولاء هادئ للدولة، على أمل أن يوفر لهم هذا الموقف حماية من حمام الدم الطائفي الذي اجتاح مناطق واسعة من سوريا خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.

وشارك عدد من أبناء الطائفة في الاحتجاجات الشعبية، لا سيما في السنوات اللاحقة لكن، وفي محاولة لتقديم نفسه كحامٍ للأقليات من خطر التطرف الإسلامي، تجنب الرئيس بشار الأسد استخدام القبضة الأمنية ذاتها ضد المتظاهرين الدروز، كما فعل في مدن أخرى ثارت ضد حكمه.

لكن بعد الإطاحة بالأسد، بدأت تلك المعادلة غير المعلنة تتفكك، وبدأ القلق يتصاعد في أوساط الدروز من احتمال تهميشهم واستهدافهم في سوريا ما بعد الحرب.

وساهمت هجمات شنتها مؤخرًا جماعات مسلحة مرتبطة بشكل غير مباشر بالحكومة في دمشق على تجمعات درزية، في تعزيز حالة انعدام الثقة المتنامية تجاه الدولة.

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