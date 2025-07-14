بعد تفجر الاشتباكات بمهد الثورات السورية ضد العثمانيين والفرنسيين.. أبرز المعلومات عن محافظة السويداء أهم مركز سكني للأقلية الدرزية.. اشتهرت بزراعة العنب والتفاح.. وتزينها آثار رومانية عديدة

تصاعدت وتيرة الاشتباكات في محافظة السويداء بسوريا بين مسلحين من الدروز وآخرين من العشائر البدوية، ليرتفع عدد الضحايا جراء الاشتباكات والقصف المتبادل منذ صباح أمس الأحد وحتى الآن إلى 89 قتيلا وعشرات المصابين، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشكل الاشتباكات الجارية، أحدث موجة لأعمال العنف في السويداء، بعد شهرين من مواجهات بين مقاتلين دروز والأجهزة الأمنية السورية في أبريل ومايو.

وطالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في محافظة السويداء.

اشتباكات محافظة السويداء في سوريا

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، انتشرت قوى الأمن الداخلي السورية على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء من أجل منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أي تداعيات أمنية محتملة في ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في جميع المناطق القريبة من مواقع التوتر، وذلك وفقا لتصريحات قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهد جبر عمران.

ودعا عمران وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية إلى المساهمة الفاعلة في دعم جهود التهدئة والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المحافظتين.

ووفقا للإعلام السوري، تأتي الاشتباكات التي اندلعت بين مقاتلين من الدروز وعشائر البدو، بعد حادثة سلب على طريق دمشق- السويداء، تلاها سلسلة من عمليات الخطف المتبادل بين الطرفين.

ونقلت "سانا" عن محافظ السويداء مصطفى البكور، الأحد، دعوته أطراف الخلاف إلى ضبط النفس والاستجابة للنداءات الوطنية الداعية للإصلاح، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين واستعادة الحقوق، وحذّر من محاولات إيقاع الفتنة أو دفع الأمور نحو الطريق المسدود.

انتشار قوات الجيش السوري والأمن في محافظة السويداء

ونشرت وسائل إعلام سورية، الإثنين، صورا أظهرت انتشار قوات الجيش السوري والأمن في محافظة السويداء جنوب سوريا، فيما أكدت وزارة الداخلية التوجه نحو حسم الوضع الميداني.

وقالت الوكالة الرسمية السورية إن الانتشار يأتي استجابة للتطورات الأمنية الأخيرة، وفض الاشتباكات، وحرصا على منع تفاقم التوتر وضمان حماية المواطنين والممتلكات.

تطبيق خطة الانتشار بالمحافظة

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن الأمور تذهب باتجاه الحسم لصالح الدولة السورية ضمن الرؤية التي وضعتها رئاسة الجمهورية. وأضاف أنه بناء على التواصل الإيجابي مع الأطراف الفاعلة بالسويداء تم تطبيق خطة الانتشار بالمحافظة، مشيرا إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون تحاول مصادرة رأي التيار المدني الموجود في السويداء.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت صباح يوم الاثنين أنها باشرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة بالمناطق المتأثرة في السويداء وتوفير ممرات آمنة للمدنيين وفك الاشتباكات بسرعة وحسم، مؤكدة التزام جنودها بحماية المدنيين وفق القانون.

ودعت وزارة الدفاع السورية جميع الأطراف في السويداء إلى التعاون مع قوى الأمن والتمسك بضبط النفس، مؤكدة الاستعداد التام لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي.

ولاحقا أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بمقتل 4 عناصر من قوات الجيش وجرح آخرين إثر هجوم شنته مجموعات خارجة عن القانون على وحدات من قوات فض النزاع في ريف السويداء.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن السويداء:

- محافظة في جنوب غرب سوريا قريبة من دمشق حيث يحدها من الشمال محافظة ريف دمشق ومن الجنوب الأردن ومن الغرب درعا ومن الشرق بادية الشام.

- تعرف بمنطقة جبل العرب ومساحتها 6 آلاف و500 كيلومتر مربع ومن أبرز مدنها السويداء المدينة وشهبا وصلخد.

- تعتبر المدينة أهم مركز سكني للأقلية الدرزية، التي من أشهر شخصياتها التاريخية سلطان الأطرش أحد قادة الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي.

- بلغ عدد سكان محافظة السويداء -حسب آخر الإحصاءات الرسمية (عام 2014) للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا- 467 ألف نسمة، وقدّر عدد النازحين إلى المحافظة سنتها بـ 72.5 ألفا.

- انطلقت منها ثورات عديدة ضد الحكم العثماني والثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي بقيادة سلطان باشا الأطرش عام 1925.

- اشتهرت المنطقة بزراعة العنب والتفاح وتوجد بها آثار رومانية عديدة.

- توجد على أطراف المحافظة سلسلة جبال بركانية خامدة وكهوف.

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