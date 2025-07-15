دون إصابات، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالتجمع والنيابة تحقق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، دون تسجيل أي إصابات، فيما تباشر النيابة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى الموقع، ونجحت في احتواء النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الحادث، ويجرى الاستماع إلى أقوال سكان الشقة وشهود العيان؛ للوقوف على أسباب الحريق وظروف اندلاعه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان الأسباب الفنية وراءه.

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