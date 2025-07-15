قرار رسمي من الاتحاد السعودي بشأن اللاعبين الأجانب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن عدد اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين السعودي سيظل خاضعًا للضوابط التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

قرار رسمي من الاتحاد السعودي

قال الاتحاد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "سيتم السماح لكل فريق بتسجيل 25 لاعبًا في القائمة الأولية للموسم، على أن يكون من بينهم 10 أجانب كحد أقصى".

وأوضح البيان: "لن يسمح بإشراك أكثر من 8 لاعبين أجانب خلال المباريات الرسمية للدوري".

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن هذه القاعدة لا تنطبق على منافستي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي، حيث تتاح الفرص لجميع اللاعبين الأجانب المسجلين في القوائم دون أي قيود.

كما لفت أيضًا إلى وجود شرط إضافي يتعلق بضرورة أن يكون اثنان من اللاعبين الأجانب من مواليد عام 2004 أو ما بعده، مع تحديد عدد الأجانب المسموح بتواجدهم في قائمة المباراة بـ8 لاعبين فقط، بينما يستبعد الاثنان المتبقيان من التشكيلة المعلنة.

وجاء إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء بشأن عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في الموسم المقبل 2025-2026، ردًا على ما تردد من أنباء حول تعديلات محتملة في هذا الشأن.

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