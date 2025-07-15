إحالة حداد مسلح قتل زوجته حرقًا في الشرقية إلي المفتي

في مشهد مأساوي خلّف صدمة واسعة في الشارع الشرقاوي، أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي شهدتها محافظة الشرقية في السنوات الأخيرة، بإحالة أوراق المتهم "أيمن ر. م."، البالغ من العمر 34 عامًا، ويعمل حدادًا مسلحًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

جريمة في فجر رمضان

تعود تفاصيل القضية رقم 7977 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2505 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى فجر خامس أيام شهر رمضان، حين تلقى قسم الشرطة بلاغًا بوصول سيدة تُدعى "هانم. ن. ال." إلى المستشفى جثة هامدة، مصابة بحروق مروعة في معظم أنحاء جسدها.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، بدأت خيوط الجريمة تتكشف؛ إذ تبين أن الزوج، وفي لحظة تجرد فيها من إنسانيته، أقدم على سكب مادة البنزين على جسد زوجته النائمة، ثم أشعل النيران فيها بدم بارد، تاركًا إياها تصارع ألسنة اللهب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

خلافات وزوج هارب

التحقيقات كشفت عن دوافع الجريمة، والتي تعود إلى خلافات زوجية متكررة، زادت حدتها بسبب المصروفات اليومية، حتى قرر الزوج إنهاء الخلاف بطريقة وحشية. وبعد تنفيذ جريمته، حاول المتهم الفرار إلى دولة الإمارات التي يعمل بها، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون هروبه، حيث تم القبض عليه قبل مغادرته البلاد.

العقل حاضر.. والنية مبيتة

وأمرت النيابة العامة بالشرقية بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات. وخلال سير المحاكمة، قررت هيئة المحكمة إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة، للتأكد من سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وجاء التقرير مؤكدًا مسؤوليته الكاملة، ليتواصل نظر القضية.

النطق بالحكم في أغسطس

في جلستها الأخيرة، قررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وأمانة سر إسلام محجوب، إحالة أوراق المتهم إلى المفتي، وحددت جلسة 14 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

الأسرة: "لن نتقبل العزاء إلا بعد القصاص"

عقب النطق بالقرار، سادت مشاعر مختلطة بين الحزن والارتياح في أوساط أسرة الضحية، التي استقبلت قرار الإحالة للمفتي بالدموع والدعاء، وقال أحد أفراد العائلة: "العدالة أخذت مجراها... ودم بنتنا مش هيروح هدر"، مؤكدين أنهم "لن يتقبلوا العزاء إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الزوج القاتل".

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