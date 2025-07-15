المؤبد لثلاثة ذئاب بشرية خطفوا مهندسة ديكور وهتكوا عرضها تحت تهديد السلاح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم في واقعة مروعة بخطف مهندسة ديكور وهتك عرضها وسرقتها تحت تهديد السلاح، أثناء قيادتها سيارتها بأحد الطرق العامة بنطاق مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغفار عبدالرازق، رئيس المحكمة، في القضية رقم 7291 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 1017 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام المتهمين: "محمود ن. م. خ" (35 عامًا – عامل)، و"محمد ع. ع. م" (36 عامًا)، و"إسلام م. ص. ال" (36 عامًا – عامل)، وجميعهم من قاطني مدينة الزقازيق، بخطف المجني عليها "ر. م. ع"، وهي مهندسة ديكور، أثناء قيادتها لسيارتها، حيث قاموا بشل حركتها وتهديدها باستخدام أسلحة نارية، قبل أن يعتدوا عليها بالضرب ويهتكوا عرضها، ويحتجزوها ويسرقوا هاتفها المحمول وحقيبتها ومبلغًا ماليًا.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الرادع بالسجن المؤبد لكل منهم.

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