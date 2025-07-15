الداخلية تكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على قطار بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بـإلقاء حجارة على أحد القطارات أثناء مروره بإحدى قرى محافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة بدافع المزاح، وأوضح أحدهم أنه قام فقط بالتلويح بحجر دون أن يلقيه على القطار.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار التأكيد على خطورة مثل هذه الأفعال التي تهدد سلامة المواطنين وحركة المرافق العامة.

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