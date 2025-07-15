كيف أتوضأ بعد زراعة الشعر؟، عضو مركز الأزهر تجيب

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، ولا تكلف الإنسان فوق وسعه، خصوصًا في ما يتعلق بأداء العبادات كالوضوء أو الغُسل، في حال وجود عذر طبي معتبر.

كيف أتوضأ بعد زراعة الشعر؟

وحول حالات زراعة الشعر أو الإصابة بأمراض فروة الرأس، أوضحت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، أن من يُمنع طبيًا من إيصال الماء إلى فروة رأسه بناءً على توصية الأطباء، له رخصة شرعية في التخفيف أثناء الوضوء أو الغسل، مشيرة إلى أنه في مثل هذه الحالات يُعامل كصاحب العذر.

وأضافت: "في بعض الحالات مثل الصلع الوراثي أو الفجائي لأسباب مرضية، قد يلجأ البعض إلى زراعة الشعر، ويُنصحون طبيًا بعدم إيصال الماء إلى فروة الرأس لفترة معينة، في هذه الحالة لا حرج، ولا يُكلَّف الشخص بما يضر بحالته الصحية، بل يمكنه الوضوء أو الغُسل مع التيمم عند الحاجة، أو الاقتصار على المسح إن أمكن، وفق ما يقرره أهل الطب ويجيزه الفقه الإسلامي".

التمييز بين الضرورة الطبية والحالات التجميلية

وشدّدت على أهمية التمييز بين الضرورة الطبية والحالات التجميلية، قائلة: "نحن نفرّق دائمًا بين الضرورة الطبية التي فيها مصلحة حقيقية للمريض، وبين التجميل الذي لا تقتضيه ضرورة. الأحكام تتغير بحسب المقصد والحاجة، وما يُباح في الضرورة لا يُباح في غيرها".

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