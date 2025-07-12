هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء داخل الحمام (دورة المياه) جائز شرعًا، ولا يوجد في ذلك ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، طالما توافرت شروط الطهارة والنية.

أمين الفتوى: الوضوء داخل الحمام جائز شرعًا ولا حرج فيه

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن "الأصل في الوضوء هو أن يقصد المسلم ماءً طاهرًا ويغسل به أعضاءً مخصوصة بنيّة القُربة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء تمّ ذلك داخل دورة المياه أو خارجها أو حتى باستخدام إناء، فالعبرة ليست بالمكان، وإنما بقصد العبادة واستعمال الماء الطاهر".

وأضاف الشيخ الطحان: "طالما أن الماء المستخدم في الوضوء طاهر ولم تصله نجاسة، وأن المسلم يغسل أعضاءه بنية الطهارة والتقرب إلى الله، فلا مانع شرعا من أن يكون مكان الوضوء هو الحمام، خصوصًا وأن الحمامات المعاصرة نظيفة ومجهزة بأرضيات سيراميكية وأدوات نظافة مستمرة".

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