الزمالك يبدأ عهدا جديدا، الأبيض يحسم 3 صفقات رسميا، مهاجم فلسطيني على أبواب ميت عقبة ومدافع من الدوري المصري يقترب من التوقيع

يواصل نادي الزمالك تدعيم صفوفه بشكل قوي بصفقات جديدة بعد التعاقد مع المدير الرياضي جون إدوارد وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد حتى يتمكن من المنافسة على البطولات وحصدها خاصة بطولة الدوري العام وتأهله إلى دوري أبطال إفريقيا بعد غياب لعدة سنوات.

3 صفقات رسمية للزمالك

وحسم الزمالك تعاقده مع 3 صفقات حتى الآن هم كالتالي:

وقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

كما أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

كما أتم نادي الزمالك رسميًا، التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "جون إدوارد، المدير الرياضي، لديه ثقة كبيرة في إمكانياتي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، والمدير الرياضي يختار اللاعبين على قدر ثقته بهم، ولأنهم جديرون باللعب لنادي الزمالك، ويتم اختيارهم بناءً على أسس ومعايير، وإمكانيات شخصية تكون بحجم النادي وجماهيره".

وأوضح عمرو ناصر أنه يتمنى أن يكون على قدر المسؤولية، لأن نادي الزمالك يستحق الكثير، وشدد على أن جماهير الأبيض عظيمة وجميلة، مضيفًا أنه يمتلك شغفًا كبيرًا لتجربة اللعب وسط دعم وتشجيع هذه الجماهير، وأن يساعد الفريق في تحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

تطورات جديدة في صفقة انتقال آدم كايد لصفوف الزمالك

اقترب نادي الزمالك من إتمام التعاقد مع الفلسطيني آدم كايد، لاعب بريدا الهولندي السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الزمالك دخل في مفاوضات منذ فترة مع آدم كايد لتدعيم مركز الجناح الأيسر في الفريق، لكن لم بصلا لاتفاق على الناحية المادية.

وأكد مصدر في الزمالك أن جون إدوارد المدير الرياضي، أنهى كافة الاتفاقات المادية مع آدم كايد، ويبقى فقط التوقيع الرسمي ثم إعلان الصفقة.

مدافع جديد يقترب من الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادي جدد مفاوضاته مع نادي زد لتحديد المقابل المالي لضم اللاعب محمد إسماعيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتعزيز خط الدفاع، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الصفوف بعناصر شابة مميزة.

جون إدوارد يكثف مفاوضاته مع 3 لاعبين

كما يواصل جون إدوارد المفاوضات مع 3 لاعبين حاليا، أبرزهم حامد حمدان نجم بتروجت، وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي، والفلسطيني آدم كايد للاعب بريدا الهولندي السابق الذي يعد لاعبا حرا.





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