أمن مصر القومي ندوة بجامعة المنصورة (صور)

شهدت جامعة المنصورة اليوم تنظيم ندوة بكلية التمريض تحت عنوان: "أمن مصر القومي"، والمنعقدة ضمن فعاليات مبادرة المجلس القومي للمرأة "معًا بالوعي نحميها".

أمن مصر القومي" ندوة بجامعة المنصورة

حيث استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه، اللواء أركان حرب حافظ محمود حسن، مساعد وزير التجارة والصناعة، ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، وذلك خلال زيارته لجامعة المنصورة للمشاركة في الندوة التوعوية التي أُقيمت بكلية التمريض تحت عنوان: "أمن مصر القومي"، والمنعقدة ضمن فعاليات مبادرة المجلس القومي للمرأة "معًا بالوعي نحميها".

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة المنصورة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني، حيث نُظمت الندوة بالتعاون بين كلية التمريض بالجامعة وفرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

شهد اللقاء حضور كلٍّ من: الدكتورة أمينة شلبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والدكتورة عبير زكريا، عميد كلية التمريض، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض بجامعة الدلتا، والدكتورة داليا الإتربي، منسقة الندوة، ووفد ممثل لفرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعي الوطني لدى طلابها، موضحًا أن الوعي هو السلاح الحقيقي في مواجهة التحديات، وأن المرأة الواعية والشباب المدرك لقضايا وطنه هما حجر الزاوية في بناء مجتمع مستقر قادر على حماية مكتسباته.

كما ثمّن الدور الحيوي للمجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالمبادرة التي أطلقها المجلس، والتي تُعد أحد الأذرع الفاعلة في ضخّ الوعي في شرايين الوطن، معتبرًا أن الشراكة بين المجلس والجامعة نموذج يُحتذى به في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأكاديمي.

الجامعات المصرية تمثل حائط الصد الأول في معركة الوعي

وأعرب اللواء أركان حرب حافظ محمود حسن عن تقديره العميق لجامعة المنصورة على هذا الاستقبال الحافل، مشيدًا بدورها الريادي في دعم القضايا الوطنية، ومؤكدًا أن الجامعات المصرية تمثل حائط الصد الأول في معركة الوعي، وأن دورها لا يقل أهمية عن دور مؤسسات الدولة الأمنية والتنفيذية. وأشار إلى أن ما تقوم به جامعة المنصورة من مبادرات توعوية هو انعكاس حقيقي لقوة الدولة المصرية الناعمة، ولقدرتها على بناء جيل واعٍ يدرك قيمة الوطن ويصون أمنه واستقراره.

التثقيف بقضايا الأمن القومي يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن جامعة المنصورة تحرص على تنظيم فعاليات نوعية تعزز من الوعي المجتمعي والوطني لدى طلابها، مشيرًا إلى أن التثقيف بقضايا الأمن القومي يمثل أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة، وأن هذه الندوات تُسهم في ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى الأجيال الشابة.

مبادرة "معًا بالوعي نحميها" تستهدف بناء وعي

وأكدت الدكتورة أمينة شلبي أن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" تستهدف بناء وعي حقيقي لدى مختلف فئات المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة، تجاه قضايا الأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الندوات داخل الجامعات يُسهم في خلق حوار مجتمعي واعٍ

كما أشادت بالتعاون المثمر مع جامعة المنصورة، التي تُعد شريكًا وطنيًا فاعلًا في دعم جهود المجلس، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه الندوات داخل الجامعات يُسهم في خلق حوار مجتمعي واعٍ، ويُعزز من دور مؤسسات التعليم العالي في غرس القيم الوطنية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

تكثيف التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الوطنية

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التوعوية في مختلف كليات الجامعة، وتكثيف التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الأمن القومي، بما يضمن توسيع دائرة الوعي، وتحصين المجتمع من الأفكار الهدامة، وتعزيز جهود الدولة في بناء وطن قوي ومستقر قائم على الوعي والمعرفة.

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