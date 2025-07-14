انطلاق فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإطلاق فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول"، التي تنفّذها الأكاديمية بالتعاون مع الجامعة وتستهدف تدريب 100 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وانطلقت فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" بجامعة المنصورة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد العشري، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

تجربة متكاملة لتنمية مهارات القيادة والتأثير الإيجابي

ويأتي تنفيذ المبادرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الشباب وتأهيلهم للقيادة والمشاركة المجتمعية الواعية، وإيمانه العميق بأن بناء الدولة الحديثة يبدأ من الإنسان.

كما تشمل المبادرة تجربة متكاملة لتنمية مهارات القيادة والتأثير الإيجابي وتطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لبناء جيل قادر على تحمُّل المسؤولية وصناعة تغيير حقيقي في مجتمعه.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تنفيذ مبادرة "أنا أيضًا مسئول" في رحاب الجامعة يُجسد التزام جامعة المنصورة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تُعلي من قيمة الإنسان المصري، وتدعو إلى تأهيله ليكون قائدًا ومبادرًا ومسؤولًا في كافة مواقع العمل الوطني.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تُؤدي دورًا وطنيًا متميزًا في إعداد الكوادر الشبابية

وأضاف رئيس الجامعة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تُؤدي دورًا وطنيًا متميزًا في إعداد الكوادر الشبابية، من خلال برامج ومبادرات تدمج بين المعرفة والمهارات، معربًا عن تقديره لدورها في تمكين الشباب، ومؤكدًا أن الشراكة معها تُجسد نموذجًا ناجحًا لتكامل مؤسسات الدولة في دعم رؤية مصر 2030 وبناء الإنسان.

وأكد أن الشراكة مع الأكاديمية تُعد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تدعم رؤية مصر 2030 في تنمية القدرات البشرية وبناء القيادات الشابة.

المبادرة تواكب أهداف رؤية مصر 2030

وأوضح "خاطر" أن هذه المبادرة تواكب أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء شخصية المواطن القادر على التغيير الإيجابي والمشاركة في تنمية المجتمع، من خلال تنمية المهارات القيادية، والتفكير النقدي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع.

وأكد أن مبادرة "أنا أيضًا مسئول" تُجسد التزام الجامعة برسالتها الوطنية، وتعكس شراكتها البنّاءة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تلعب دورًا مهمًا في بناء الكوادر المؤهلة للمستقبل.

وأشار إلى أن الجامعة تُسهم من خلال هذه المبادرة في إعداد جيل واعٍ ومبادر يمتلك الفكر النقدي والانتماء الوطني، ويُهيَّأ ليكون قائدًا في المستقبل.

وأكد أن جامعة المنصورة حريصة على توفير كل الإمكانات لإنجاح المبادرة، من خلال البيئة الجامعية الداعمة، والتكامل مع مؤسسات الدولة في مسارات التدريب وبناء الوعي.

وأضاف أن الجامعة تعمل على صقل شخصية الطالب الجامعي بالمهارات والمعرفة والوعي المجتمعي، وتسعى لتخريج قادة شباب قادرين على التغيير، يحملون توجهات وطنية ومهارات قيادية حقيقية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن المبادرة تُعد تجربة نوعية متكاملة تُسهم في بناء وعي الطلاب الذاتي والمجتمعي، وتُعزِّز من قدراتهم على اتخاذ القرار، والعمل الجماعي، والمشاركة الفعّالة.

وأشار إلى أن قطاع التعليم والطلاب يدعم بقوة مثل هذه المبادرات، ويعمل على تهيئة البيئة المناسبة لطلاب الجامعة للمشاركة في برامج تدريبية وطنية تُسهم في صقل شخصيتهم وتعميق انتمائهم، مشيدًا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم وتنفيذ هذه المبادرة بمحاورها الشاملة.

وأعرب أعضاء فريق الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز الذي وفرته جامعة المنصورة لإنجاح البرنامج، مشيدين بمستوى الجدية لدى الطلاب المشاركين، والتفاعل البنّاء مع محتوى التدريب، الذي يستهدف إعداد جيل شاب واعٍ، قادر على المبادرة والتغيير الإيجابي في مجتمعه.

ويُنفّذ التدريب المكثف على مدار خمسة أيام بمقر كلية التجارة، تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ويشمل 30 ساعة تدريبية تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية والمناقشات التفاعلية.

وتغطي المبادرة 12 مجالًا من مجالات المسؤولية، أبرزها: الثقافية، والمالية، والعلمية، والبيئية، والمجتمعية، والإعلامية، والسياسية، والتكنولوجية، والصحية، والتنموية، بما يُسهم في بناء وعي شمولي لدى الطلاب المشاركين.

تُمثل مبادرة "أنا أيضًا مسئول" نموذجًا متكاملًا لبناء الشخصية الجامعية من خلال التفاعل مع قضايا واقعية ومسؤوليات متعددة، ما يُسهم في إعداد طالب أكثر وعيًا واندماجًا في محيطه الوطني والإنساني، ويُجدد في الوقت ذاته التأكيد على التزام جامعة المنصورة بدورها الوطني في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للقيادة وصناعة التغيير، في ظل الجمهورية الجديدة، وبالشراكة مع مؤسسات الدولة الوطنية الرائدة.

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