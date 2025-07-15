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رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي لتعزيز التعاون (صور)

شريف خاطر يستقبل
شريف خاطر يستقبل وفد المجلس العربي للإبداع الطلابي، فيتو

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدًا من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، ضمّ كلًا من: الدكتورة خديجة محمد عطية، ممثل المجلس في جمهورية مصر العربية، والدكتورة منى بنت عبد القوي اليافعي، عضو شرف المجلس من سلطنة عُمان، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي لتعزيز سبل التعاون

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، نائبا المشرف العام، ومحمد النجار، مدير مكتب الوافدين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور شريف خاطر بوفد المجلس، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تُجدد جسور التعاون العربي، وتعكس حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي مع المؤسسات التعليمية والطلابية في العالم العربي، بما يعزّز من تبادل الخبرات ويوسّع آفاق الطلاب البحثية والتدريبية.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنصورة تفتح أبوابها دائمًا أمام المبادرات الجادة التي تسعى لدعم قدرات الشباب العربي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي في تأهيل الطلاب وتمكينهم من أدوات المعرفة والابتكار ضمن بيئة عربية جامعة.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد عطية البيومي بأن الجامعة حريصة على تنمية مهارات طلابها من خلال الشراكات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة والمشروعات المشتركة التي تسهم في صقل شخصيتهم وتنمية وعيهم المجتمعي، وتُعزز روح المبادرة والانتماء.

وأعربت الدكتورة خديجة عطية عن بالغ سعادتها بوجودها في رحاب جامعة المنصورة، مشيدة بحفاوة الاستقبال وما لمسته من اهتمام واضح بالطالب الجامعي، ومؤكدة اعتزاز المجلس بمكانة الجامعة العلمية وتميّزها في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى تطلّع المجلس إلى شراكة مستدامة مع الجامعة تُترجم من خلال أنشطة نوعية تُسهم في تمكين الطلاب وتحقيق الأهداف التعليمية والتنموية المشتركة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثّل فرصة لتعزيز التعاون وتوسيع مشاركة الطلاب في برامج تدريبية ومبادرات عربية مشتركة.

منصات عربية مشتركة لتبادل التجارب وتطوير مهارات

فيما قدّمت الدكتورة منى اليافعي شرحًا وافيًا حول طبيعة عمل المجلس وأهدافه في دعم برامج التدريب والإبداع الطلابي، مشيرة إلى أن المجلس يسعى إلى إيجاد منصات عربية مشتركة لتبادل التجارب وتطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة، بما يواكب تطورات العصر ويؤسس لجيل طلابي مبدع وفاعل.

تبادل للدروع 

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي درع المجلس إلى  الدكتور شريف خاطر، تعبيرًا عن التقدير لجهود الجامعة واستجابتها الداعمة لأنشطة المجلس وأهدافه التنموية.
ومن جانبه، قدّم الدكتور شريف خاطر درع جامعة المنصورة إلى الوفد الزائر، تقديرًا لدور المجلس في دعم الإبداع الطلابي وتعزيز التعاون العربي في مجال التعليم والتدريب.

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الدكتور محمد عطية الدراسات العليا والبحوث المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

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