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رياضة

بعد تألقها في كأس العالم، منحة دراسية من جامعة إلينوي لنجمة منتخب الجمباز جودي جوهر

جودي جوهر
جودي جوهر

تلقت جودي جوهر لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني  منحة دراسية كاملة من جامعة إلينوي بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تألقها في كأس العالم للجمباز الفني، في حدث هو الأول من نوعه في رياضة الجمباز.

وحصلت اللاعبة الدولية جودي جوهر على منحة دراسية كاملة من الجامعة، بعد أن لفتت الأنظار بنتائجها المميزة في كأس العالم للجمباز عقب فوزها ببرونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

وتنضم جودي لصفوف الفريق الجامعي، لتشارك في البطولات الجامعية الرسمية بالولايات المتحدة، بجانب استكمال استعداداتها لدورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب  التنفيذي للاتحاد الدولي أن هذا الحدث يؤكد مكانة لاعبات الجمباز المصريات على الساحة العالمية، ويعكس الدور الذي تلعبه الرياضة في فتح أبواب التعليم والفرص الدولية أمام شبابنا الموهوب.


وأشار أمين أن اللاعبة تستعد خلال فترة المنحة الدراسية في الولايات المتحدة للمشاركة مع منتخب مصر للجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية لوس انجلوس 2028

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