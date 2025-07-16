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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس مرقس الأنطوني

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس مرقس الأنطوني.

 

قصة القديس مرقس الأنطوني

سنة 1102 للشهداء ( 1386م )، تنيَّح القديس الأنبا مرقس الأنطوني. وُلِدَ هذا القديس ببلدة منشأة النصارى، بمحافظة أسيوط. تنيَّح أبوه وهو صغير، فربته أمه على التعاليم المسيحية، فتعود على الصوم والصلاة من صغره. 

وفي سن الثالثة والعشرين مضى إلى دير الأنبا أنطونيوس ومنه إلى دير الأنبا بولا بإرشاد مرشده الروحي لكي ينفرد للنسك والعبادة. وهناك حفر مغارة وداوم على الأصوام الطويلة. وبعد ست سنوات رأى الرهبان شدة نسكه فحملوه إلى دير الأنبا أنطونيوس، وكان يقول لأولاده: " يا أولادي لا تأمنوا لهذا الجسد ولا ترخوا له الحبل، لئلا من الشبع تتحرك الأوجاع ". وقد ذاع صيت قداسته في كل مكان.

وقبل نياحته أدركه الضعف بغتة، فودع أولاده وأوصاهم أن يحبوا بعضهم بعضًا، وأن لا يهتموا بقنية العالم. ثم فاضت روحه بيد الرب الذي أحبه. فحزن عليه الرهبان وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. وتوجد كنيسة باسمه في دير الأنبا أنطونيوس بداخلها المقبرة التي تحوى جسده الطاهر.

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