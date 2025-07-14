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سياسة

البابا تواضروس يفتتح القافلة الطبية التابعة للمكتب البابوي للمشروعات

البابا تواضروس
البابا تواضروس

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القافلة الطبية لعيادات "كيمي" التابعة للمكتب البابوي للمشروعات، وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به الكنيسة القبطية في المجتمع المصري.

تضم القافلة مجموعة من العيادات المتخصصة تشمل: عيادات الرمد، والأسنان، والباطنة، والعظام، إلى جانب عيادات أطفال والنساء، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة ومتميزة لكافة المواطنين.

 

ومن المقرر أن تجوب القافلة المناطق الأكثر احتياجا للرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدماتها الطبية لكافة أبناء الشعب المصري دون تمييز.

 

وعلى هامش الافتتاح، شاركت وزارة الصحة والسكان بالقافلة من خلال توفير سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى سيارة تنظيم الأسرة لتقديم التوعية والخدمات الصحية المتخصصة في هذا المجال.

تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين الكنيسة وقطاعات الدولة المختلفة في دعم جهود الارتقاء بالصحة العامة وخدمة المواطنين في جميع أنحاء مصر.

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