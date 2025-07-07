الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرية القلعة بالبحيرة تغرق منذ عامين في الصرف الصحي (فيديو وصور)

مياه الصرف تغرق قرية
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

يستغيث أهالي قرية القلعة التابعة لزاوية غزال بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من انتشار مياه الصرف الصحي داخل المنازل منذ فترة كبيرة تزيد عن عامين دون تدخل من المسئولين، رغم مناشداتهم المستمرة، حيث أصبحت المنازل والشوارع عائمة في المياه.

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

ويؤكد الأهالي أنهم أطلقوا عشرات المناشدات للمسؤولين لكن دون أي استجابة تذكر.

تقول الحاجة هدى، إحدى سكان القرية: "من وقت ما بدأت المشكلة وإحنا بننادي، لكن مفيش ولا مسؤول تحرك والمياه دخلت البيوت والتلوث مالي الهوا، والناس تعبت".

 

مياه الصرف تقتحم البيوت وتغرق الشوارع 

وأشارت أيضا إلى أنه مع  بداية تسريب مياه الصرف الصحي منذ أكثر من عامين داخل القرية، استغاث الكثيرون من انتشار مياه الصرف الصحي بهذا الشكل داخل المنازل، ولكن لم نجد سوى الصمت من المسؤولين، قائلة: "احنا مش قادرين نعيش وسط التلوث والمياه ومحدش بيرد علينا مهما ناشدنا".

 

أبواب ونوافذ مغلقة هربًا من الروائح ولكن مياه الصرف تحاصر الجميع

كما أضافت أن سكان القرية بمحافظة البحيرة يغلقون الأبواب والنوافذ طيلة النهار بسبب الرائحة الكريهة التى لا تطاق، وايضًا تسريب المياه بالدور الأرضي لمعظم المنازل؛ مما دمر بشكل كبير حياة السكان بشكل لا يصدق، واضطر الكثيرون للخروج من القرية، متخوفين من انتشار الأمراض المعدية بسبب التلوث الشديد خاصةً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يسرّع من انتشار البكتيريا والبعوض.

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو
مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

في ظل تفاقم الوضع اضطرت العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها والبحث عن مساكن مؤقتة في القرى المجاورة رغم الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ويعيش العديد حاليًا في ظروف أسوأ لكنهم لا يجدون خيارا آخر، فالبقاء وسط هذا التلوث يعني تعريض أرواحهم للخطر.

وبسبب تسرب مياه الصرف الصحي باتت الحياة داخل المنازل غير آدمية بالمرة، الروائح الكريهة تملأ الأجواء، وأرضيات الدور الأرضي في العديد من البيوت أصبحت مشبعة بالماء، مما تسبب في تلف الأثاث وتآكل الجدران، بالإضافة إلى الإهمال الكبير في القرية من عدة نواحى، سواء بالطرق الغير ممهدة والغير آدمية وخاصة في فصل الشتاء، فأصبحت قرية منسية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة محافظة البحيرة دمنهور مياه الصرف الصحي قرية القلعة التابعة لزاوية غزال مركز ومدينة دمنهور

مواد متعلقة

بعد وفاة قائد قطار البحيرة.. الإجراءات المتبعة حال موت سائق القطار أثناء الرحلة.. وهذه حالات إلغاء رخصة سائقي القطارات.. ومفاجأة عن إخفاء بعض السائقين لأمراضهم.. وإجراء احترازي جديد للنقل

جامعة دمنهور تواصل فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم لليوم الثاني (صور)

الأكثر قراءة

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

النواب يوافق على نظام البكالوريا، ويؤكد: مدة التعليم الأساسي 12 سنة

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

المزيد
الجريدة الرسمية