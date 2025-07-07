قرية القلعة بالبحيرة تغرق منذ عامين في الصرف الصحي (فيديو وصور)

يستغيث أهالي قرية القلعة التابعة لزاوية غزال بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من انتشار مياه الصرف الصحي داخل المنازل منذ فترة كبيرة تزيد عن عامين دون تدخل من المسئولين، رغم مناشداتهم المستمرة، حيث أصبحت المنازل والشوارع عائمة في المياه.

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

ويؤكد الأهالي أنهم أطلقوا عشرات المناشدات للمسؤولين لكن دون أي استجابة تذكر.

تقول الحاجة هدى، إحدى سكان القرية: "من وقت ما بدأت المشكلة وإحنا بننادي، لكن مفيش ولا مسؤول تحرك والمياه دخلت البيوت والتلوث مالي الهوا، والناس تعبت".

مياه الصرف تقتحم البيوت وتغرق الشوارع

وأشارت أيضا إلى أنه مع بداية تسريب مياه الصرف الصحي منذ أكثر من عامين داخل القرية، استغاث الكثيرون من انتشار مياه الصرف الصحي بهذا الشكل داخل المنازل، ولكن لم نجد سوى الصمت من المسؤولين، قائلة: "احنا مش قادرين نعيش وسط التلوث والمياه ومحدش بيرد علينا مهما ناشدنا".

أبواب ونوافذ مغلقة هربًا من الروائح ولكن مياه الصرف تحاصر الجميع

كما أضافت أن سكان القرية بمحافظة البحيرة يغلقون الأبواب والنوافذ طيلة النهار بسبب الرائحة الكريهة التى لا تطاق، وايضًا تسريب المياه بالدور الأرضي لمعظم المنازل؛ مما دمر بشكل كبير حياة السكان بشكل لا يصدق، واضطر الكثيرون للخروج من القرية، متخوفين من انتشار الأمراض المعدية بسبب التلوث الشديد خاصةً مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مما يسرّع من انتشار البكتيريا والبعوض.

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

مياه الصرف تغرق قرية القلعة بالبحيرة، فيتو

في ظل تفاقم الوضع اضطرت العديد من الأسر إلى مغادرة منازلها والبحث عن مساكن مؤقتة في القرى المجاورة رغم الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ويعيش العديد حاليًا في ظروف أسوأ لكنهم لا يجدون خيارا آخر، فالبقاء وسط هذا التلوث يعني تعريض أرواحهم للخطر.

وبسبب تسرب مياه الصرف الصحي باتت الحياة داخل المنازل غير آدمية بالمرة، الروائح الكريهة تملأ الأجواء، وأرضيات الدور الأرضي في العديد من البيوت أصبحت مشبعة بالماء، مما تسبب في تلف الأثاث وتآكل الجدران، بالإضافة إلى الإهمال الكبير في القرية من عدة نواحى، سواء بالطرق الغير ممهدة والغير آدمية وخاصة في فصل الشتاء، فأصبحت قرية منسية.

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