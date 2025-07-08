الثلاثاء 08 يوليو 2025
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دون أي شكاوى، استمرار امتحانات الثانوية العامة بمدارس stem في الدقهلية

غرفة امتحانات الثانوية
غرفة امتحانات الثانوية بالدقهلية، فيتو

تواصل، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس stem بـ الدقهلية، ويتابع سير الامتحانات فريق غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم برئاسة  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة ودون أي شكاوى أو ما يعكر صفو العملية الامتحانية.


 

دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات

وتستمر المتابعة اليومية الدقيقة على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة.

 

امتحانات الثانوية بمدارس stem


أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد:
-الرياضيات التطبيقية نظام قديم 
-مقاييس المفاهيم (جيولوجيا) STEM
-مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) STEM
-التاريخ المكفوفين ( ورقة ثانية)
وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية
 

تتم الامتحانات ومتابعتها  تنفيذًا لتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية و المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات.

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