عبد اللطيف من المرج: إنشاء مدارس جديدة أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم الفني على التوسع في أعداد المدارس بالمناطق ذات الكثافات الطلابية العالية وإنهاء نظام الفترتين ببعض المناطق، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المواقع المخصصة لإنشاء مدارس جديدة في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف إنهاء نظام الفترتين بداية من العام الدراسي المقبل.

وزير التربية والتعليم يتفقد مواقع إنشائية لعدد من المدارس الجديدة بالمرج

وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأيمن الفخرانى مدير إدارة المرج التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الإدارة التعليمية بالمرج.

وفى مستهل جولته، توجه الوزير لتفقد آخر مستجدات الموقع الانشائي لمدرسة في منطقة المرج لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب في المنطقة المحيطة، مؤكدًا خلال الجولة على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى معايير الجودة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد.

عبد اللطيف: نسعى لإنهاء نظام الفترتين في المرج بداية من العام الدراسي المقبل

ثم توجه الوزير لتفقد مبنى الإدارة التعليمية للوقوف على مراحل نقل العاملين بها إلى مبنى آخر جديد تم الانتهاء من إنشائه ويستوعب ٤٤٦ موظفا.

ثم عقب ذلك توجه الوزير لتفقد استغلال الفراغات فى مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع المشتركة للمرحلة الإعدادية والثانوية والتى تضم ١٦ فصلًا.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة الغرفة التجارية الرسمية لغات والتى تضم ٢٥ فصلًا، للوقوف على التوسعات التى تم إنشاؤها والعمل على تقليل الفترات المسائية بمدارس المرج، موجهًا بالفصول المتحركة واستغلال الفراغات، وعدم المساس بمعامل العلوم والمكتبة.

وفى ختام جولته، تفقد الوزير مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، حيث استعرض خطوات تقليل الكثافات فى الفصول لـ٤٥ طالبًا العام الدراسي الماضي، كما تفقد مدرسة الأندلس تحت الإنشاء موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات فى منتصف شهر أغسطس الحالى.

وأوضح الوزير أن منطقة المرج تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ومن ثم فإن إنشاء مدارس جديدة بها يمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية.

واختتم عبد اللطيف جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات الوزارة لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددا على أن الوزارة تستهدف إنهاء نظام الفترتين وفق الآليات المتاحة والجهود المبذولة للتوسع في أعداد المدارس بالمنطقة، كما أكد على أن هذه الخطوات تمثل أولوية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بالمنطقة.

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