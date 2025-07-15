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حوادث

إحالة مدير مطبعة غير مرخصة في عين شمس للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة المدير المسئول عن مطبعة  غير مرخصة بالقاهرة لحيازته العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض للمحاكمة الجنائية.


المطبوعات التجارية بدون تفويض


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 


ضبط 23 ألف مطبوع


وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مكان  المطبعة وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 23 ألف مطبوع تجاري متنوع.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة عين شمس الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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