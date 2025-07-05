السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

ضبط مطبعة بداخلها 23 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص في عين شمس

ضبط مطبعة بداخلها
ضبط مطبعة بداخلها 23 ألف مطبوع تجارى بدون ترخيص فى عين شمس

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض.

المطبوعات التجارية بدون تفويض

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

ضبط مطبعة بداخلها 23 ألف مطبوع

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مكان  المطبعة  وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 23 ألف مطبوع تجارى متنوع.

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 وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات  بالمشاركة مع "مالك المطبعة" بقصد تحقيق أرباح مادية،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات الإدارة العامة لمباحث أصحاب الحقوق المادية والأدبية الشرطة المتخصصة الحقوق المادية والادبية قسم شرطة عين شمس قطاع الشرطة المتخصصة

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