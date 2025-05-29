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حوادث

ضبط مالك مطبعة فى عين شمس بحوزته 43 ألف مطبوع بدون تفويض

ضبط صاحب مطبعة فى
ضبط صاحب مطبعة فى عين شمس

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية، القبض على مالك مطبعة فى عين شمس بحوزته 43 ألف مطبوع بدون تفويض .

ضبط 43 ألف مطبوع بدون تفويض 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة طباعة مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجارى متنوع بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

 وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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