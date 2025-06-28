ضبط مطبعة بدون ترخيص بالسيدة زينب تطبع مطبوعات تجارية مخالفة للقانون

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مطبعة تعمل بدون ترخيص داخل نطاق دائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

مطبوعات تجارية مخالفة للقانون

وأكدت التحريات أن مالك المطبعة يقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بما يشكل مخالفة صريحة لقوانين الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المقر وضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على 8900 مطبوع تجاري متنوع، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.

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