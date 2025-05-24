اتحاد الناشرين العرب يعلن عن تأجيل الانتخابات لعام 2026

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن تأجيل جديد لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الخاصة به، لتُعقد في أواخر يناير 2026، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويأتي هذا القرار، استجابة للأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة العربية واستمرار الظروف التي حالت دون انعقادها سابقًا.

يعد هذا التأجيل هو الثاني من نوعه، فبموجب القرار رقم (14) الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2024، كان قد تقرر تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر لتنتهي في الأسبوع الثالث من يوليو 2025. غير أن استمرار الأوضاع السياسية المعقدة في المنطقة، بالإضافة إلى صعوبة حضور الناشرين من مختلف الدول العربية لعدم وجود معارض دولية في فترة يوليو، دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار التأجيل الإضافي.

واستند قرار التأجيل إلى المادة العشرين من القانون الأساسي لاتحاد الناشرين العرب، والتي تنص على أنه "في حال تعذُر انعقاد الجمعية العمومية لأسباب قاهرة، تُمدد ولاية المجلس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتُمدد لمدة أو مُدد مماثلة، إذا ظلت هذه الأسباب قائمة". وقد رأى مجلس الإدارة أن الظروف الحالية تندرج ضمن الأسباب القاهرة التي تستدعي تمديد ولايته لضمان استمرارية عمل الاتحاد.

ووفقًا لبيان اتحاد الناشرين فالهدف من قرار عقد الجمعية العمومية والانتخابات خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى ضمان مشاركة واسعة وفعالة من أعضاء الجمعية العمومية، سواء بالترشح أو التصويت. فالمعرض يوفر منصة مثالية لتجمع الناشرين العرب، مما يسهل عليهم الحضور والمساهمة في العملية الانتخابية.

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