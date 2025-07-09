رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم (صور)

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، انطلاق الفاعلية التدريبية الأولى لمبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم“، والتي تنظمها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وكان ذلك بحضور الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور حسين خاطر، مسؤول تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية على تعزيز جودة التعليم العالي وتطوير منظومته، إيمانا بأن جودة التعليم أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.





ترابيس يثمن جهود القيادة السياسية للارتقاء بجودة التعليم ووضع الطالب في قلب عملية تطوير التعليم

استهل رئيس جامعة دمنهور كلمته بالترحيب بالضيوف الكرام مشيدا بالدور الحيوي لتلك المبادرة، التي تجسد رؤية وطنية طموحة تعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على جودة التعليم، ووضع الطالب في قلب عملية تطوير التعليم، كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، مؤكدًا دعمه الكامل لهذه المبادرة، والحرص على تفعيلها بجامعة دمنهور بما يحقق أهدافها المرجوة.



ترابيس يثمن دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في إطلاق تلك المبادرة الطموحة

كما أشاد ترابيس بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدما جزيل الشكر لقيادات الهيئة وفريق العمل لجهودهم الدؤوبة في دعم المؤسسات التعليمية وتطوير معايبر الاعتماد لمواكبة المستجدات العالمية، مثمنا دورهم في إطلاق تلك المبادرة الطموحة التي تعد خطوة رائدة نحو مستقبل أفضل للتعليم في مصر، داعيا الجميع إلى العمل بروح الفريق من أجل تحقيق بيئة تعليمية متميزة كي تكون جامعة دمنهور نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بمعايبر الجودة والتميز.



عبد الناصر: الارتقاء بمستوى التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

هذا وقد أكد الدكتور هشام عبد الناصر على الدور الهام لتلك المبادرة التي تنبع من الإيمان الراسخ بأن الارتقاء بمستوى التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متطلعا إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تقييم وتحسين جودة العملية التعليمية وتمكين المؤسسات من تحقيق المعايير العالمية، بهدف تخريج أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على قيادة المستقبل.

من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا نظمي، المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو نشر ثقافة الجودة الفعلية والممارسات التطبيقية على أرض الواقع داخل المجتمع الجامعي، موضحة أن مخرجات وتوصيات اليوم التدريبي الأول تضمنت: تشكيل لجنة طلابية لمراقبة ضمان الجودة داخل كل كلية، التدخل السريع لطلب اعتماد قبل تخريج الطلاب، زيادة فرص التدريبات الميدانية للطلاب، والعمل على رفع الكفاءة المؤسسية، فضلا عن الاهتمام بالمنصة التعليمية منذ بداية العام الدراسي، وقدمت "نظمي" جزيل الشكر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس جامعة دمنهور، على الدعم المستمر لمركز ضمان الجودة، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإطلاق المبادرة.

هذا وقد شهدت فعاليات اليوم التدريبي تنظيم معرضا لعرض منتجات الطلاب، فضلا عن عقد عددًا من الجلسات التدريبية قدمها كل من الدكتور هشام عبد الناصر، المدير التنفيذي للمبادرة والدكتور حسين خاطر، مسؤول تنفيذ الخطة التدريبية للمبادرة تناولت أحدث معايير ضمان جودة التعليم وأساليب تطبيقها بالمؤسسات التعليمية، والمعايير الأكاديمية المرجعية لكل تخصص.



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