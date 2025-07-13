عروض فنية متنوعة لطلاب جامعة دمنهور ضمن فعاليات ملتقى حور للفنون (صور)

شهد ثاني أيام فعاليات ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، المنعقد بدار أوبرا دمنهور، عروضا فنية متنوعة، في تأكيد على أن الفنون ليست مجرد وسيلة تسلية، بل تتجاوز حدود الترفيه والمتعة ليكون لها تأثير مفصلي في تطهير الواقع والوجدان، وبناء جيل قادر على التعبير عن ذاته بوعي وثقة، وذلك في أجواء احتفالية نابضة اختلط فيها الفن بالوعي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

فعاليات ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو

فعاليات ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو





فقرات غنائية متنوعة وإنشاد ديني يقدمها طلاب كليتي التجارة والتمريض ثاني أيام الملتقى

وبدأت فعاليات ثاني أيام الملتقى بإبداع طلاب "كورال كلية التجارة" بإشراف وحضور الدكتور أشرف عبد الله، قائم بعمل عميد الكلية، الدكتور ربيع فتوح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وقيادة المايسترو أحمد الأشقر، في تقديم مجموعة من الأغاني تنوعت بين ميدلي وطني، ميدلي منير الوسيمي، أغاني "غنيلي شوي شوي، ياللي سامعني، إنشاد ديني "لأجل النبي".

بينما تألق طلاب كلية كورال كلية التمريض، بإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح، وقيادة المايسترو أحمد صقر، في تقديم الميدلي الوطني، والإنشاد الديني"أم النبي، يا سيد السادات"، وأغنية مليش أمل في الدنيا، ثم ميدلي منير الوسيمي.





فعاليات ملتقى حور للفنون بجامعة دمنهور، فيتو





"أنا هويت" عرض مسرحي لطلاب كلية التجارة عن رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ





وعلى خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور قدم طلاب كلية تجارة عرضا مسرحيا بعنوان " أنا هويت"، عن رواية أفراح القبة لنجيب محفوظ، وإخراج عمرو جلال.





طلاب كلية التمريض يقدمون عرضا مسرحيا بعنوان "هو وهن"

واختتمت فعاليات العروض الفنية لثاني أيام ملتقى حور بعرض مسرحي لطلاب كلية التمريض يحمل عنوان "هو وهن"، إعداد وإخراج أحمد القسطاوي.



هذا وقد لاقت عروض ثاني أيام المهرجان إقبال كبير من الجمهور الذي أعرب عن إعجابه بالعروض المقدمة ومواهب الطلاب، مع انتظار عروض فنية أخرى غدا ثالث أيام المهرجان يقدمها طلاب كليتي الآداب والهندسة.

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