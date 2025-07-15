نيابة السلام: حبس 12 شخصا تشاجروا بسبب التحرش بفتاة 4 أيام

أمرت نيابة السلام بحبس طرفي مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وقعت بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص من الجانبين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكد أحد الطرفين أنه كان يدافع عن فتاة قريبته التي كان يتحرش بها أحد أفراد الطرف الآخر، فنشبت المشاجرة بينهم واستخدموا فيها الأسلحة النارية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة وسقوط مصابين في منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن المشاجرة وقعت بين: الطرف الأول: 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات في الوجه والطرف الثاني: 8 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات في الجسم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

وبالفحص، تبين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلاف نشب بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة ابنة أحد أفراد الطرف الأول، مما أدى إلى تطور الأمور لتبادل الاعتداءات باستخدام أسلحة بيضاء.

تمكن رجال الشرطة من ضبط الطرفين، والتحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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