هزة أرضية تضرب مدينة شاهرود شمالي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، قرية أميرية في مدينة "شاهرود" التابعة لمحافظة "سمنان" شرق العاصمة "طهران"، شمالي إيران، بحسب وكالة أنباء قطر.

هزة أرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات، وعند التقاء خط عرض 35.56 درجة وخط طول 54.80 درجة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

37 ألف قتيل و100 ألف مصاب

يذكر أن إيران تتعرض من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال بقوة 7.7 درجة، وقع شمال غربي البلاد عام 1990، وخلف 37 ألف قتيل، و100 ألف مصاب.

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