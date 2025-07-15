السجن 5 سنوات لسائق بتهمة دهس فتاة بالتجمع الخامس

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق سيارة غيابيا بالسجن 5 سنوات لاتهامه بدهس فتاة أسفل عجلات سيارته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة فتاة أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لفتاة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن وفاتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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