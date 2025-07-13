النيابة تأمر بسرعة ضبط سائق متهم بدهس شاب في حادث مروري بعين شمس

صرحت نيابة عين شمس، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث ودهسه أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة عين شمس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار السائق.



كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص بأحد شوارع منطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.



ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الشخص لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث مروع ودهسته سيارة مسرعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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