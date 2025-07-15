بدء صرف جوائز الفائزين بمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

أفادت إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بأنه جاري صرف الجوائز المالية من اليوم الثلاثاء للفائزين في مسابقة شيخ الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم؛ وذلك من خزينة ديوان عام المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، بالمبنى الحديث- الدور الأرضي.

آلية صرف جوائز مسابقة الأزهر

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بأنه تابع بنفسه الإشراف على التجهيزات والاستعدادات لبدء آلية صرف الجوائز من خزينة المنطقة، من خلال التنسيق بين إدارتي شؤون القرآن الكريم، والحسابات، ومختصي خزينة الديوان، موجهًا الجميع بتقديم كافة سبل الراحة لتسهيل إجراءات عملية الصرف لأولياء الأمور.

وأوضحت إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة بأن آلية الصرف تقتصر على حضور ولي الأمر شخصيًا ببطاقة الرقم القومي له، وذلك في حالة عدم حمل الطالب الفائز لبطاقة شخصية، ولا داعي لحضور الطالب بشخصه، وفي حالة وفاة ولي الأمر تحضر الأم ببطاقة الرقم القومي لها ومعها شهادة الوفاة وقرار الوصاية، وفي حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق مع الأم وبطاقتها الشخصية بالإضافة لقرار الوصاية.

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