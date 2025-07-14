محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير تايلاند بشرم الشيخ

استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ثاناوات سيريكول، سفير مملكة تايلاند لدى جمهورية مصر العربية، وحرمه، والوفد المرافق الذي ضم أربعة من كبار مستشاري السفارة، وذلك بمكتبه في المبنى الأخضر الذكي بمدينة شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير مملكة تايلاند بشرم الشيخ

في مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالسفير، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعد الأولى رسميًا له إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء، متمنيًا أن تتكرر زيارات الوفود التايلاندية بما يعزز أواصر الصداقة ويعمق الشراكة بين البلدين.

كما أعرب المحافظ عن بالغ ترحيبه باعتزام ابنة ملك تايلاند، زيارة مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن هذه الزيارة المرتقبة تعكس قناعة راسخة بقيم السلام والتآخي، وثقة في أمن واستقرار مصر، خاصة جنوب سيناء.

شهد اللقاء مناقشة سبل دفع التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات السياحة والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث الحضاري. واقترح المحافظ إقامة أسبوع ثقافي مصري-تايلاندي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من السفير الذي أشاد بالفكرة وأبدى إعجابه بها.

كما طرح المحافظ فكرة إقامة اتفاق توأمة بين مدينة شرم الشيخ أو سانت كاترين، وإحدى المدن السياحية والثقافية الكبرى في تايلاند، وهو ما رحّب به السفير بحماس، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الروابط الثقافية والشعبية بين الجانبين.

من جانبه، أعرب السفير التايلاندي عن شكره العميق للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بدفء العلاقات بين مصر وتايلاند، والتي تمتد لأكثر من سبعة عقود، وأكد أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون مع جنوب سيناء، خصوصًا في السياحة والثقافة والتراث.

وأشار السفير إلى زيارته المرتقبة لكل من سانت كاترين وطابا، معربًا عن تقديره للإجراءات التنظيمية والإنسانية في منفذ طابا البري، الذي يشهد انسيابية واحترافية في التعامل مع الزائرين، خصوصًا من التايلانديين.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان لكل من يزورها، وأن التزام الدولة المصرية بتيسير استقبال الزائرين والوافدين هو نهج راسخ تنفيذه يتم وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعبيرًا عن القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع المصري.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية؛ حيث أهدى المحافظ السفير درع محافظة جنوب سيناء ومجلدًا مصورًا بعنوان “سيناء من القلب” يوثق بصور الفنان المصري العالمي "تامر الآنا "الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة، إلى جانب الشال السيناوي لحرم السفير وهدايا تذكارية لأعضاء الوفد.

كما قدّم السفير للمحافظ عددًا من الهدايا الرمزية من الحرف اليدوية والتراث التايلاندي، تعبيرًا عن التقدير والاحترام المتبادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.