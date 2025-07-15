الثلاثاء 15 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في مركزين بالشرقية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الحسينية والزقازيق

 قامت رئاسة مدينة الحسينية محافظة الشرقية، بتنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص على أراضٍ زراعية، شملت إقامة أسوار ومبانٍ بالطوب الدبش الأبيض بمساحة إجمالية بلغت 920 مترًا مربعًا، وذلك بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حتى يشعر المواطن العادى بهيبة الدولة وقدرتها على إزالة أى مبنى مخالف.

قاد  شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق محافظة الشرقية، حملة إزالة فورية لبناء مخالف على مساحة 4 قراريط  وتمت الإزالة بالكامل مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بعزبة سكران التابعة للوحدة المحلية بالنخاس، بمشاركة  أحمد طنطاوي، نائب رئيس المركز، وإيمان عبده، رئيسة الوحدة المحلية بالنخاس.

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 ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي الفوري والحاسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك حسب تعليمات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز الحسينية مدينة الحسينية ارض زراعيةحملى لازالة التعديات شعبان ابو الفتوح رئيس مدينة الزقازيق بناء بدون ترخيص

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