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محافظات

احتراق محل تجاري في شارع الصعيدي القديم بدمياط الجديدة

حريق محل تجارى، فيتو
حريق محل تجارى، فيتو

اندلع حريق صباح اليوم بإحدى العمارات التجارية الواقعة في منتصف شارع الصعيدي القديم بمدينة دمياط الجديدة، ما أسفر عن حالة من الهلع بين الأهالي وتصاعد كثيف للأدخنة التي غطت سماء المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل أحد المحال، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة.

وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ وسط الشارع الحيوي، وامتدت بسرعة ملحوظة، فيما سارع الأهالي إلى إخلاء المكان ومحاولة إبعاد السيارات والمارة عن نطاق الحريق.

ووجهت الأجهزة الأمنية بتأمين محيط الحريق وفرض كردون أمني لتسهيل حركة فرق الإطفاء، كما تم فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

من جانبه، تابع المهندس أشرف فتحي محمود رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة تطورات الموقف ميدانيا، مشددا على سرعة إزالة آثار الحريق ومراجعة إجراءات السلامة داخل المحال الواقعة بالمنطقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

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