تجربة قريتي في أسيوط

هناك في أحد ربوع الصعيد وما بين نهر النيل والترعة الإبراهيمية تقع قرية مسارة، كآخر قرية تابعة لمركز ديروط ناحية الجنوب، أستطاع أهالي القرية أن يضربوا مثلا رائعا في العطاء والتكاتف لإنجاز حلمًا تحقق على أرض الواقع منذ عدة سنوات بالجهود الذاتية..

وهو مشروع معهد أزهري إعدادي الذي تم افتتاحه وتشغيله، بل استطاعوا أن يقتنصوا موافقة الأزهر الشريف على تشغيل بعض الفصول كأعدادي فتيات، وبعد أن فرغوا من هذا الإنجاز اتجهوا إلى مشروع آخر اقتربوا من الانتهاء منه أيضًا وهو مشروع مركز حضانات الجمعية الشرعية الخيري بقرية مسارة.



وقد سُررت بقيامي بجولةٍ خلال تواجدي بالقرية أثناء أجازه العيد الفائت بدعوة كريمة من أهل الخير القائمين على المشروع، فالمركز تم تشييده على مساحة 470 متر مربع بالجهود الذاتية، وعدد الحضانات المستهدف 36 حضانة سيتم البدء بتشغيل 10 حضانات كمرحلة أولى..

المبنى مكون من 4 أدوار ومزود بعدد من العيادات ورغم اكتمال أعمال البناء والتشطيبات الا أن المركز مازال في حاجة إلى أجهزة حضانات بمشتملاتها، وتجهيز عيادات الأسنان والباطنة والرمد بمستلزماتها، والمركز مازال ينتظر الدعم من أهل الخير والمؤسسات الخيرية لإتمامه.



كما وجدت نماذج ناجحة في المحليات تتبع الشفافية وتأبى الانزلاق إلى منحدر الفساد، وأن التنويه عن بعض تلك الأسماء ليست دعاية لهم بل للإشادة بجهودهم، ودعوة للاقتداء بهم وأخص بالذكر حسام خديوي مندي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وأسامة ماهر قطب رئيس الوحدة المحلية لقرية مسارة.



* معظم أهالي ديروط في دهشة من عدم إستكمال محور ديروط الواصل للصحراوي الغربي وعدم تشغيله حتى الان، رغم أنه تم إفتتاحه رسميًا منذ قرابة 3 سنوات، كما أن طريق ديروط دشلوط المار بمدخل الكود وساو سيء للغاية منذ 12 عام ورغم جاهزية رصفه إلا أن عدم توافر مادة البيتومين حال دون إتمام الرصف وننتظر ردا من محافظ أسيوط في هذا الشأن.



* وعلى باب محافظ أسيوط مازال يقف أبناء قرية مسارة بديروط مناشدين السيد المحافظ بتوجيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تركيب أسلاك كهربائية وكشافات آنارة في مدخل القرية الرئيسي من مدرسة التحرير الثانوية حتي المغسلة حيث يعاني السكان والمارة من الظلام الدامس، وأن حجة الوحدة المحلية أن هذه الأسلاك سبق سرقتها منذ عدة سنوات ليست مبرر منطقي!



* أثمن جهود المستشار هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ولجنة الإستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ودورهم الحيوي في التدخل لتقديم الدعم الطبي لحالات الطوارئ وللحالات الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.