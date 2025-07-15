الثلاثاء 15 يوليو 2025
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اقتصاد

كم يصل القرض الشخصي في بنك المصرف المتحد؟

المصرف المتحد
المصرف المتحد

 يبحث الكثير من عملاء البنك المصرف المتحد عن قيمة القرض الشخصي المتاح للعملاء.

وأوضح مسؤولو المصرف المتحد أن حد القرض يصل إلى 750,000 جم.

مميزات قرض المصرف المتحد 

 تمويل كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 750,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب أو قسط:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 350,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات

سعر فائدة تنافسي.

 

قرض المصرف المتحد لموظفي الحكومة

 وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في القرض الشخصي من المصرف المتحد ما يلي:

شهادة مفردات مرتب شهرية او سنوية مدعمة بختم النسر أو ختم الجهة الحكومية.

في حالة موظفي القطاع الخاص:

شهادة معتمدة من جهة العمل توضح الوظيفة / تاريخ التعيين / نوع التعاقد/  مفردات المرتب.

كشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لآخر 3 أشهر أو شرائط قبض لآخر 3 أشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.

أعلن المصرف المتحد مؤخرا عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتي تعكس أداء ماليا قويا ونمو مستدام في مختلف القطاعات البنكية. كذلك الالتزام بأسس ومبادئ الجودة المهنية وفقا للمعايير الدولية فضلا عن تدعيم أعمال التنمية المجتمعية المستدامة.

حقق المصرف المتحد أرباحا قبل الضرائب بقيمة 3.610 مليار جنيه خلال 2024 مقابل 2.282 مليار جنيه عام 2023 بمعدل نمو بلغ 58%. بينما بلغ صافي الربح 2.73 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه من 2023 بمعدل نمو %60.

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