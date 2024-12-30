بعد نجاح طرح المصرف المتحد.. خبير: ارتفاع شهية الاستثمار فى البورصة فرصة لطرح الشركات الحكومية

أكد خبراء أسواق المال، على أهمية الاستفادة من النجاح الكبير الذي حققه طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية والذي تمثل في تغطية الاكتتاب العام بنسبة 59 مرة والطرح الخاص بنسبة 6 مرات، مشيرين إلى أن هذا الإقبال الكبير على الطرح لا يعد دليلا على جاذبية الطروحات الحكومية فحسب، بل إنه يدلل بوضوح على شهية الاستثمار فى البورصة المصرية.

وأشار الخبراء إلى أنه لإنجاح الطروحات لا بد من اتباع عدة إجراءات أهمها الترويج الجيد في الوقت المناسب.

ارتفاع شهية الاستثمار فى البورصة المصرية

أكد محمد سعيد خبير أسواق المال، أن النجاح الكبير الذي حققه طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية والذي تمثل في تغطية الاكتتاب العام بنسبة 59 مرة والطرح الخاص بنسبة 6 مرات يعكس شهية المستثمرين القوية تجاه طروحات الشركات الحكومية الغائبة منذ ثلاثة سنوات، بل إنه يعد الطرح الحكومى الثانى خلال فترة تقترب من عشرين عامًا وأول طرح فى قطاع البنوك منذ ربع قرن.

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير على الطرح لا يعد دليلا على جاذبية الطروحات الحكومية فحسب، بل أنه يدلل بوضوح على شهية الاستثمار فى البورصة المصرية التي تتسم بالانخفاض الشديد في تقييم الأصول المدرجة بها.

المناخ العام مناسب للطروحات

وأضاف أن المناخ العام فى الفترة الحالية ملائم جدًا لاستئناف برنامج الطروحات فى ظل استقرار سعر الصرف بصورة كبيرة بالإضافة إلى التحسن الواضح فى مناخ الاستثمار وإثبات جدية الحكومة فى المضى قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعد جزءًا من الإصلاحات الهيكلية المفترض القيام بها ضمن برنامج الإصلاح بهدف توسيع قاعدة الملكية وإفساح المجال أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.

أهداف الحكومة من برنامج الإصلاح دافع قوي لاستئناف الطروحات

وتابع: ليس المناخ العام فقط هو المحفز لاستئناف برنامج الطروحات بل إن أهداف الحكومة من برنامج الإصلاح فى حد ذاتها تعد دافعًا قويا لاستئنافه، فالحكومة تأمل في استقطاب استثمارات أجنبية تصل إلى 2 مليار دولار من خلال البرنامج الذي يمتد ليشمل 32 شركة حكومية تم انتقاؤها بعناية من شركات ذات أداء مالي جيد وتوزيعًا جيدا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتابع: إن الفرصة سانحة ويجدر بالحكومة استغلال فرصة الزخم الذي حظي به طرح المصرف المتحد بشكل فعال خاصة بعد أن أظهرت معدلات التضخم انخفاضًا خلال شهر نوفمبر بما يعزز حالة التفاؤل بمزيد من التحسن في الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.

ضرورة الانتباه إلى تسعير الأسهم بأسعار تلائم المستثمر

دعا الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال، المسئولين المصريين إلى ضرورة الانتباه إلى تسعير الأسهم بأسعار تلائم المستثمر حتى يكون هناك إقبال على الطروحات والترويج له في البورصات العربية والأجنبية ودول الخليج وفي مصر وللمستثمرين وإبراز حجم النجاحات والتطورات لذلك الاكتتاب، وكذلك اختيار التوقيت المناسب لطرح السهم.



الترويج الجيد في الوقت المناسب أهم دعائم نجاح الطروحات



وقال: إنه لإنجاح الطروحات لا بد من اتباع عدة إجراءات أهمها الترويج الجيد في الوقت المناسب، فنحن رأينا بلتون روجت بشكل جيد لطرح ثروة كابيتال إلا أن اختيار الوقت لم يكن مناسبا ولذلك فشلت عملية الطرح، مشيرا إلى أن قرار التكويد كان جيدا، كذلك ضوابط الشورت سيلنج وصانع السوق، فالشورت سيلنج هام، لكن كان المفترض تفعيله مع وصول المؤشر لــ18000 نقطة، لكن الآن أحجام التداول تصل إلى 500 مليون جنيه ولا يصلح معها الشورت سيلنج بمفرده.

اجتماع لجنة الطروحات الحكومية



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تنفيذ الطروحات في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة.

طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.

وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و"مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.



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