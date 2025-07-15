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حوادث

تقرير المعمل الكيماوي يدين سائق متهم بدهس شاب في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 تسلمت  نيابة عين شمس، تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء سائق سيارة متهم بدهس شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة عين شمس، وتبين إيجابية العينات واحتواء دمائه على نواتج لمخدر الحشيش. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بقتل شاب بالخطأ والقيادة بسرعة زائدة عن المقررة وإهمال وعدم مراعاة لوائح وقوانين المرور.

كانت قد تلقت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص بأحد شوارع منطقة عين شمس.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الشخص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة عين شمس النيابة العامة منطقة عين شمس غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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