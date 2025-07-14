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حوادث

حبس سائق بتهمة قتل شاب بالخطأ دهسا بعين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس، بحبس سائق سيارة بتهمة دهس  شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات قتل شاب بالخطأ والقيادة بسرعة زائدة عن المكررة وإهمال وعدم مراعاة لوائح وقوانين المرور.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص بأحد شوارع منطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الشخص لفظ أنفاسه الأخير متأثرا بجراحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة عين شمس منطقة عين شمس غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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