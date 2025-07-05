ضبط 35 طن مواد كيميائية و200 كرتونة حلوى مجهولة المصدر في الشرقية

شنت إدارة التموين في بلبيس بالشرقية حملة تموينية برئاسة أحمد محمد مرسي مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير (٢) محضر جنحة وتم التحفظ على مضبوطات بكمية قدرها (٣٥ طنا) بناحية المنطقة الصناعية، أنشاص الرمل.

وجاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة التموين في بلبيس بتحرير المحضر رقم ١٦٥٦٣ لعام ٢٠٢٥جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مخزن مواد كيميائية لحيازته وتخزينه مواد كيميائية تستخدم كمستلزمات إنتاج فى الصناعة وجميعها غير مدون عليها اى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية أوتاريخ الانتهاء أو بلد المنشأ وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش.

وتم التحفظ على (٦٢) برميلا مملوء كحول ايثيلى (الميثانول) محلى الصنع×(١٦٠) لترا سعة البرميل الواحد بإجمالى كمية قدرها(٩٩٢٠) لترا أى بمايعادل (١٠أطنان) + (٢٥) تانك مملوء حامض خليك صناعى، المنشأ الصين ×(١٠٠٠) لتر سعة التانك الواحد بإجمالى كمية قدرها (٢٥٠٠٠) لتر بما يعادل (٢٥ طنا).

وتم تحرير المحضر رقم ١٦٥٦٢ لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مصنع حلويات اطفال (كيك) بدون ترخيص وذلك لإنتاجه وحيازته وبيعه كيك أطفال غير مصحوب بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش ولا تتوفر فى المصنع اشتراطات النظافة العامة وقد تم التحفظ على الكميات وهى عبارة عن (٢٠٠) كرتونة كيك (حلوى أطفال)×(٦)عبوة×(١٢) قطعة بإجمالي كمية قدرها (١٤٤٠٠) قطعة كيك.

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