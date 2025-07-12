محافظ البحر الأحمر: تطوير المجازر لتحقيق سلامة الغذاء ورفع كفاءة الخدمات البيطرية

تنفذ محافظة البحر الأحمر عددًا من المشروعات الحيوية لتطوير المجازر بتكلفة إجمالية تجاوزت 23 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على الارتقاء بالخدمات البيطرية وضمان سلامة الغذاء.



وتشمل هذه الجهود رفع كفاءة وتشغيل مجزر مدينة سفاجا النصف آلي، بتكلفة 16.7 مليون جنيه، ليعمل بكفاءة وفقًا لأعلى المعايير البيئية والصحية.



كما تم الانتهاء من رفع كفاءة مجزر القصير، بتكلفة 6.3 مليون جنيه، ليواكب احتياجات التوسع العمراني والسياحي، ويضمن سلامة اللحوم المتداولة.



وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم منظومة الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والأنشطة التجارية المتزايدة.



وأشار إلى أنه يجري تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التشغيل المستدام، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد العامة.



وشدد المحافظ على أهمية هذه المجازر في تحسين الصحة العامة وتوفير بيئة صحية متكاملة للذبح والتوزيع.

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