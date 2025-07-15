عميد الفنون التطبيقية بحلوان يوضح معايير اختبارات القدرات ومعدل النجاح (فيديو وصور)

قال الدكتور شريف حسن عميد كلية الـفنون التطبيقية بحلوان، إن الكلية بدأت في استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات، لافتًا إلى ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى وفقا لتنسيق الجامعات 2025.

وأضاف عميد الكلية أن امتحانات القدرات لكلية فنون تطبيقية تتضمن سؤالين تصميم ورسم مقسمين إلى 60 درجة للرسم و40 للتصميم، مشيرًا إلى أهمية حصول الطلاب على 60 درجة للنجاح في اختبارات القدرات.

وأوضح الدكتور شريف حسن أن الهدف من اختبارات القدرات هو معرفة قدرة الطالب على الإبداع والابتكار والتصميم ورسم المجسمات، مضيفا أنه لا توجد أسئلة نظرية خاصة بامتحان القدرات لكلية الفنون التطبيقية.

وأكد عميد الكلية أن هناك استعدادات كاملة بقاعات الكلية لاستقبال الطلاب، ووجود مراقبين لمتابعة سير الامتحانات وتسجيل الطلاب لبياناتهم.

مواصفات اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

تنقسم اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية إلى قسمين الأول الرسم، والثاني التصميم الابتكاري، وجاءت مواصفاتهم كالتالي:

أولا: سؤال الرسم:

هو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد، والتخيل، وإخراج إحساسه بالمكان المرتبط بأحد الموضوعات التي تمر في حياتنا اليومية، مع مراعاة إظهار المهارات الفنية في التعبير البصري، وذلك باستخدام أدوات الرسم ذات درجات الظل والنور المختلفة، والقدرة على إخراج الموضوع وعناصره مع الالتزام بالمقياس في إخراج الموضوع، مع إمكانية، استخدام بعض الأدوات اليدوية البسيطة، وتبلغ درجاتع 60 درجة.

ثانيا: سؤال التصميم الابتكاري:

هو عبارة عن موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم تعبير فني يعتمد على قدراته الفنية والإبداعية، وتوظيف العناصر وفقًا لبيئة جمالية مدروسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من حيث التوازن، والتوافق اللوني، مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضوع التصميم بصورة مبتكرة، ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختيارات خامات متوافقة، سواء الألوان الخشبية أو الفلوماستر أو المائية، وتتباين موضوعات التصميم وتتنوع لتشمل تصميم إعلان، أو إشعار، أو تصميم دعوة، أو كارت تهنئة، أو شعار، أو تصميم بريد، أو غلاف كتاب، أو ميدالية، أو رمز، أو شعار، وغيرها من موضوعات التصميم ذات الأغراض المختلفة، ويبلغ إجمالي درجاته 40 درجة.

وقد تتطلب بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم، لذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب، ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

زمن اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

زمن الاختبار المهاري لكلية الفنون التطبيقية (150 دقيقة)، ويبدأ الساعة 10 صباحًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد نهائيًا، ويُعقد مرة واحدة فقط.

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