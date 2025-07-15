مدافع برشلونة يحسم مستقبله بعد فترة الشرط الجزائي المؤقت

كشفت تقارير أن رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، حسم الجدل حول مستقبله مع النادي الكتالوني، بعد انتهاء فترة الشرط الجزائي المؤقت البالغ 60 مليون يورو، والذي كان ساري المفعول بين 1 و15 يوليو 2025، دون أن يتم تفعيله.

وبدءًا من غدٍ الأربعاء سيعود الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى قيمته الأصلية البالغة مليار يورو.

كان أراوخو وقع عقدًا جديدًا في يناير الماضي، تضمن بندًا يتيح له الرحيل مقابل 60 مليون يورو خلال النافذة القصيرة المذكورة، مما شكل فرصة محتملة لأندية أوروبية كبرى لضمه.

الطرفان لا ينويان الانفصال

لكن التقارير أكدت أنه لا اللاعب ولا برشلونة تلقيا أي عرض رسمي خلال هذه الفترة، وأن الطرفين لا ينويان الانفصال حتى لو وجد عرض.

وجاء هذا البند بعد اهتمام سابق من يوفنتوس في يناير، حيث قدم النادي الإيطالي عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، رُفض فورًا من برشلونة، الذي سارع لتجديد عقد أراوخو لتأمين بقائه.

ورغم تفضيل المدرب هانز فليك للثنائي إينيجو مارتينيز وباو كوبارسي في قلب الدفاع، أبدى أراوخو تصميمًا قويًّا على البقاء والمنافسة على مكانه في التشكيلة الأساسية.

ويعزز هذا القرار تعافيه الكامل من الإصابة التي ألمت به خلال مشاركته مع منتخب الأوروجواي في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

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