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رياضة

برشلونة يعلن تفاصيل التعاقد مع جناح كوبنهاجن بعقد طويل

برشلونة
برشلونة

 أعلن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، ضم الجناح روني باردجي لمدة 4 مواسم، قادمًا من صفوف كوبنهاجن.

وقال الموقع الرسمي للبارسا "يتميز باردجي، المولود في الكويت، ويحمل الجنسية السويدية، بمهاراته وسرعته وقدراته التهديفية".

وأضاف "انتقل باردجي إلى أكاديمية كوبنهاجن في صيف 2020، بعدما بدأ مسيرته ضمن الفئات السنية لنادي مالمو، وسمح له تألقه سريعًا بالصعود للفريق الأول في 2022، حيث خاض إجمالًا 84 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة وحيدة".


وتابع "تعرض باردجي، رغم كونه من أكثر المواهب الشابة طلبًا في أوروبا، لانتكاسة كبيرة العام الماضي بسبب إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب نحو عام كامل، وبرغم هذا التوقف الطويل، نجح بعد تعافيه في إثبات قدراته من جديد عند عودته".

ونوه البارسا "يتألق باردجي في مركز الجناح بفضل قدرته على حسم المواجهات الفردية، ومهارته في المراوغة، وفاعليته أمام المرمى، ومن المتوقع أن تضيف مشاركته في الجهة اليمنى، المزيد من الحيوية والاختراق لخط هجوم برشلونة".

وخلال مشواره مع كوبنهاجن، حصد باردجي 3 بطولات دوري بالدنمارك، بالإضافة إلى لقبين في كأس الدنمارك، ليسهم بشكل حاسم في نجاحات فريقه السابق.

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