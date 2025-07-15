انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بفنون تطبيقية حلوان (فيديو وصور)

تنسيق الجامعات 2025، بدأت كلية فنون تطبيقه جامعة حلوان في امتحانات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، وسط استعدادات كامله بالقاعات.

أهمية اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

تقوم كلية الفنون التطبيقية بإجراء اختبارات القدرات للطلبة الراغبين في التقدم للالتحاق بها، وذلك لقياس القدرة على الابتكار والإبداع والتعبير الفكري لإنتاج التصميمات، والقدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيل الأشياء المجسمة، وإدراكها للبيئة الحياتية، والإحساس بالظل والنور، مع استخدام القلم الرصاص في التعبير.

زمن اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

زمن الاختبار المهاري لكلية الفنون التطبيقية (150 دقيقة)، ويبدأ الساعة 10 صباحًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد نهائيًّا، ويُعقد مرة واحدة فقط.

تنسيق الجامعات 2025 ، أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أمس الإثنين، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني، لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية 2025، بلغ حتى الآن 18,618 ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 24 / 7 / 2025.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

هذا ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وناشدت وزارة التعليم العالي الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 24 يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

ويمكن للطلاب الاستفادة من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة؛ وكذلك الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدتهم في التسجيل وأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات، والتي تم نشرها على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز)

الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات للقبول بها

حدد المجلس الأعلى للجامعات مجموعة من الكليات التي يعتبر اجتياز اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول بها، وهي كالتالي:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور).

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).

كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

أولًا.. الفنون الجميلة "شعبة الفنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).

ثانيًا.. الفنون الجميلة "شعبة العمارة" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا – أسيوط - المنصورة).

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للتسجيل لأداء اختبارات القدرات، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

يقوم الطالب باختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــــا.



يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المُحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة 3 أيام متتالية).

ويتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني، ولا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني، ثم يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.