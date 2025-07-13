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رياضة

30 مليون ريال قيمة الصفقة، تفاصيل انتقال فيرمينو إلى السد القطري

فيرمينو، فيتو
فيرمينو، فيتو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تفاصيل انتقال المهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو، من أهلي جدة السعودي، إلى صفوف السد القطري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

فيرمينو يتفق على الانتقال إلى السد القطري 

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، قد أكد أن فيرمينو سينتقل إلى السد في الصيف الحالي، بعد استقرار أهلي جدة على رحيله.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن أهلي جدة سيحصل على 30 مليون ريال، نظير انتقال فيرمينو إلى السد.

وبات فيرمينو، الراحل الثالث عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد عبد الكريم دارسي الذي انتقل إلى الهلال، والإسباني جابري فيجا الذي انتقل إلى بورتو.

وبحسب الصحيفة، فإن أهلي جدة سيبدأ على الفور، البحث عن صانع ألعاب جديد، لتعويض رحيل فيجا وفيرمينو.

وخرج فيرمينو من قائمة الأهلي المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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