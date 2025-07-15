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حوادث

إحالة عاطل متهم بالتشاجر وإطلاق النار داخل مكتب محام في الزيتون للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الزيتون بإحالة عاطل متهم بإطلاق النار والتشاجر مع زوجته واثنين من أقاربها بمكتب محامٍ أثناء عقد جلسة عرفية للتصالح في قضايا أقامتها الزوجة ضد المتهم، مما أسفر عن إصابة المتواجدين، إلى محكمة الجنايات. 


ووجهت  النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالشروع في قتل وحيازة سلاح ناري وطلقات نارية بدون مسوغ قانوني أو تصريح. 


وكانت مباحث قسم شرطة الزيتون قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيدون بسماع دوي طلقات نارية بمكتب محام بالمنطقة. على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبإجراء التحريات تبين أن المتهم والمصابين حضروا إلى مكتب المحامي لحضور جلسة عرفية لعقد  الصلح بين الأول وزوجته التي تقيم ضده عدة دعاوى بتوكيل المحامي.

وأضافت التحريات أنه أثناء نقاشهم نشب بينهم خلافات أخرج على إثرها الزوج سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه، وأطلق عدة أعيرة نارية في الهواء فأصاب المتواجدين برش خرطوش.  

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والقبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، قائلا: "عايزين يمضوني على إيصالات أمانة وياخدوا شقتي بالعافية".

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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